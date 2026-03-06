Après que la tempête se soit enfin calmée, il semble bien que Juan Carlos Ferrero revient dans le « game » du « tennis ».

Consultant d’un joueur de golf, vrai espoir espa­gnol de la disci­pline, Juan Carlos a décidé de parler et d’ex­pli­quer comment il a vécu sa sépa­ra­tion avec Carlos et ce que cela a eu comme consé­quences dans sa vie quotidienne.

Pas du tout aigri par la situa­tion, il a notam­ment été inter­rogé au sujet du compte Instagram de son ex‐poulain, compte qu’il a décidé de ne plus suivre après leur rupture.

Sur le sujet, Juan Carlos a été clair et limpide.

« Je ne suis pas Carlos sur Instagram parce que j’ai besoin d’un peu de temps, de prendre du recul. Si j’ouvre Instagram, il appa­raît partout dans l’al­go­rithme » a expliqué l’Espagnol.

Des mots qui rassurent et qui confirment qu’il n’existe pas d’es­prit de vengeance entre les deux hommes.