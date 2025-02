Lors d’une confé­rence au sujet de la perfor­mance, le coach de Carlos Alcaraz a tenu à préciser les choses concer­nant son joueur et surtout la manière de l’édu­quer pour éviter une certaine dérive quand les succès arrivent.

« Être un joueur excep­tionnel ne signifie pas que vous êtes une meilleure personne que les autres. Sa famille lui a inculqué la capa­cité de se sacri­fier, d’être un bon coéqui­pier… et moi, qui suis avec lui depuis long­temps, j’ai essayé de faire de même », a expliqué Juan Carlos Ferrero.

Ferrero, sobre Alcaraz : « Por ser un fuera de serie no tienes que creerte más que los demás. La capa­cidad de sacri­ficio, de ser buen compañero… es lo que su familia le ha incul­cado y yo, que he estado mucho tiempo con él, también lo he inten­tado hacer »

