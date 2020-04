Lors de son podcast où il avait pas ménagé Alexander Zverev, Juan Carlo Ferrero avait également voulu généraliser en parlant de la jeune génération et du comportent des joueurs qui la composent : « Gagner beaucoup d’argent quand vous êtes jeune peut vous donner le vertige. À ce moment, l’environnement du joueur et son rôle sont des facteurs clés. Ils ont trop de distractions hors du terrain. Je les regarde s’amuser sur Instagram et ne pas penser au tennis comme nous à l’époque. Pour vaincre Federer, Nadal ou Djokovic, Zverev et les autres doivent s’améliorer en dehors du terrain : de la diététique à la préparation physique. »