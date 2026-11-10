Quelques jours après l’an­nonce de sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Ben Shelton, Juan Carlos Ferrero s’est livré en toute honnê­teté dans une longue inter­view accordée à nos confrères de Marca.

Et après s’être déjà montré très exigeant avec son nouveau poulain et expliqué que son ancien joueur, Carlos Alcaraz, avait encore la capa­cité de devenir le meilleur joueur de tous les temps, l’an­cien numéro 1 mondial a reconnu à quel point cela lui avait fait bizarre de donner des consignes et des conseils à Shelton avant sa finale (perdue) contre Alcaraz au Rolex Paris Masters. Extrait.

Q. En regar­dant la finale, avez‐vous éprouvé un senti­ment étrange à l’idée de vouloir qu’un adver­saire de Carlos l’emporte ?

JCF. Oui, c’était étrange, je ne peux pas dire le contraire. C’était la première fois en huit ans que je devais réflé­chir à des stra­té­gies pour le contrer. Non pas contre lui, mais pour essayer de contrer le jeu de Carlos. De ce point de vue, c’était étrange, mais il faut rester profes­sionnel et, à partir de main­te­nant, travailler à fond pour que Ben s’améliore dans tous les domaines. À partir de là, quel que soit l’adversaire, il faudra essayer de remporter la victoire.