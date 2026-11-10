Quelques jours après l’annonce de sa nouvelle collaboration avec Ben Shelton, Juan Carlos Ferrero s’est livré en toute honnêteté dans une longue interview accordée à nos confrères de Marca.
Et après s’être déjà montré très exigeant avec son nouveau poulain et expliqué que son ancien joueur, Carlos Alcaraz, avait encore la capacité de devenir le meilleur joueur de tous les temps, l’ancien numéro 1 mondial a reconnu à quel point cela lui avait fait bizarre de donner des consignes et des conseils à Shelton avant sa finale (perdue) contre Alcaraz au Rolex Paris Masters. Extrait.
Q. En regardant la finale, avez‐vous éprouvé un sentiment étrange à l’idée de vouloir qu’un adversaire de Carlos l’emporte ?
JCF. Oui, c’était étrange, je ne peux pas dire le contraire. C’était la première fois en huit ans que je devais réfléchir à des stratégies pour le contrer. Non pas contre lui, mais pour essayer de contrer le jeu de Carlos. De ce point de vue, c’était étrange, mais il faut rester professionnel et, à partir de maintenant, travailler à fond pour que Ben s’améliore dans tous les domaines. À partir de là, quel que soit l’adversaire, il faudra essayer de remporter la victoire.
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 14:44