De passage chez nos confrères de Puntodebreak à l’oc­ca­sion de la sortie de son premier livre auto­bio­gra­phique inti­tulé, « Mentalité de gagnant », Juan Carlos Ferrero a pris le temps de s’ex­primer sur de nombreux sujets.

L’ancien coach de Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur les nombreuses rumeurs au sujet d’une possible colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner en 2027. Et il n’ex­clut rien.

« Pour évoluer en tant qu’en­traî­neur et avoir la chance d’avoir travaillé avec deux des meilleurs joueurs de cette géné­ra­tion. Ce n’est pas parce que j’ai entraîné Carlos que je ne peux plus entraîner son plus grand rival. Le monde de la compé­ti­tion est ainsi fait : parfois, on est avec les uns, puis avec les autres. Je demande simple­ment aux gens de faire preuve d’un peu de respect envers la déci­sion que je pren­drai fina­le­ment ; je ne souhai­te­rais jamais rien de mal à Carlos. »