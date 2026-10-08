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Ferrero prévient Alcaraz et ses fans au sujet de Jannik Sinner : « Ce n’est pas parce que j’ai entraîné Carlos que je ne peux plus entraîner son plus grand rival »

Par
Thomas S
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De passage chez nos confrères de Puntodebreak à l’oc­ca­sion de la sortie de son premier livre auto­bio­gra­phique inti­tulé, « Mentalité de gagnant », Juan Carlos Ferrero a pris le temps de s’ex­primer sur de nombreux sujets. 

L’ancien coach de Carlos Alcaraz a forcé­ment été inter­rogé sur les nombreuses rumeurs au sujet d’une possible colla­bo­ra­tion avec Jannik Sinner en 2027. Et il n’ex­clut rien. 

« Pour évoluer en tant qu’en­traî­neur et avoir la chance d’avoir travaillé avec deux des meilleurs joueurs de cette géné­ra­tion. Ce n’est pas parce que j’ai entraîné Carlos que je ne peux plus entraîner son plus grand rival. Le monde de la compé­ti­tion est ainsi fait : parfois, on est avec les uns, puis avec les autres. Je demande simple­ment aux gens de faire preuve d’un peu de respect envers la déci­sion que je pren­drai fina­le­ment ; je ne souhai­te­rais jamais rien de mal à Carlos. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 15:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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