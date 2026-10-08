De passage chez nos confrères de Puntodebreak à l’occasion de la sortie de son premier livre autobiographique intitulé, « Mentalité de gagnant », Juan Carlos Ferrero a pris le temps de s’exprimer sur de nombreux sujets.
L’ancien coach de Carlos Alcaraz a forcément été interrogé sur les nombreuses rumeurs au sujet d’une possible collaboration avec Jannik Sinner en 2027. Et il n’exclut rien.
« Pour évoluer en tant qu’entraîneur et avoir la chance d’avoir travaillé avec deux des meilleurs joueurs de cette génération. Ce n’est pas parce que j’ai entraîné Carlos que je ne peux plus entraîner son plus grand rival. Le monde de la compétition est ainsi fait : parfois, on est avec les uns, puis avec les autres. Je demande simplement aux gens de faire preuve d’un peu de respect envers la décision que je prendrai finalement ; je ne souhaiterais jamais rien de mal à Carlos. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 15:45