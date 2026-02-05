AccueilATPFerrero sanctionne Alcaraz, leur amitié est déjà un vieux souvenir !
Ferrero sanc­tionne Alcaraz, leur amitié est déjà un vieux souvenir !

Après le succès d’Alcaraz en Australie, Juan Carlos a décidé de clai­re­ment couper les ponts. En effet, il ne fait plus partie de la commu­nauté du joueur espa­gnol sur Instagram qui compte 8,3 millions de followers.

Cela peut paraître anodin sur le papier mais c’est quand même un geste fort. Malgré toutes les décla­ra­tions que l’on a pu lire d’un côté comme de l’autre, il est évident qu’il reste quelque chose qui n’est pas « clair » dans ce divorce précipité. 

Alors oui, Carlos s’en est bien remis en rempor­tant l’Open d’Australie avec brio, mais comme l’a précisé Andy Roddick chaque grande victoire de l’Espagnol sera aussi un peu la propriété de Juan Carlos qui a façonné l’Espagnol. 

Certains pensent que Juan Carlos serait un formi­dable « rempla­çant » de Daren Cahill dans le team de Sinner, ce serait fasci­nant c’est cela arrive un jour.

