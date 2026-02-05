Après avoir félicité « publiquement » son ancien joueur après son succès en Australie, Juan Carlos a décidé de clairement couper les ponts. En effet, il ne fait plus partie de la communauté du joueur espagnol sur Instagram qui compte 8,3 millions de followers.
👀😞 Ferrero dejó de seguir a Alcaraz en Instagram. pic.twitter.com/jn8yaxOEVB— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 5, 2026
Cela peut paraître anodin sur le papier mais c’est quand même un geste fort. Malgré toutes les déclarations que l’on a pu lire d’un côté comme de l’autre, il est évident qu’il reste quelque chose qui n’est pas « clair » dans ce divorce précipité.
Juan Carlos Ferrero reportedly in talks to join Jannik Sinner’s team.— TENNISCentel (@TennisCentel) February 1, 2026
(Via @marca) pic.twitter.com/M6sv5WrK1q
Alors oui, Carlos s’en est bien remis en remportant l’Open d’Australie avec brio, mais comme l’a précisé Andy Roddick chaque grande victoire de l’Espagnol sera aussi un peu la propriété de Juan Carlos qui a façonné l’Espagnol.
Certains pensent que Juan Carlos serait un formidable « remplaçant » de Daren Cahill dans le team de Sinner, ce serait fascinant c’est cela arrive un jour.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 08:11