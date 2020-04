Juan Carlos Ferrero qui avait coaché un temps Alexander Zverev a eu des propos très durs au sujet du champion allemand. Ces déclarations ont été faites dans le cadre d’un podcast pour le média espagnol 3iGuales : « J’ai eu Zverev pendant huit mois et j’ai remarqué qu’il avait trop de hauts et de bas pendant le même match et c’est pourquoi il ne peut pas encore gagner un tournoi du Grand Chelem. Cette inconstance l’amène peut être à jouer un cinquième set où il est souvent dans le dur ».



L’ancien numéro 1 mondial espagnol a aussi évoqué les séances d’entraînements qu’il essayait de gérer : « Sacha passait trois heures sur le terrain mais il n’était pas concentré plus d’une heure et demie. Il y avait d’abord ses protestations, des interruptions, de la colère, et aussi des distractions. Nous nous sommes affrontés souvent parce qu’il était quelques fois en retard et à cause de son manque de respect envers les autres membres de l’équipe »