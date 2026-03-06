Près de trois mois après sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero s’est de nouveau exprimé à ce sujet lors d’une récente émission en Espagne.
Actuel consultant d’un joueur de golf, l’ancien numéro 1 mondial a expliqué la manière dont il avait vécu sa rupture avec Carlos et ce que cela a eu comme conséquences dans sa vie quotidienne.
Pas du tout aigri par la situation, il a notamment été interrogé au sujet du compte Instagram de son ex‐poulain, compte qu’il a décidé de ne plus suivre. Et il s’est montré parfaitement clair.
« Je ne suis pas Carlos sur Instagram parce que j’ai besoin d’un peu de temps, de prendre du recul. Si j’ouvre Instagram, il apparaît partout dans l’algorithme », a expliqué l’Espagnol.
Des mots qui rassurent et qui confirment qu’il n’existe pas d’esprit de vengeance entre les deux hommes.
Publié le vendredi 6 mars 2026 à 10:46