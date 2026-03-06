Accueil ATP

Ferrero s’ex­plique enfin sur l’af­faire du compte Instagram d’Alcaraz

Jean Muller
Près de trois mois après sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero s’est de nouveau exprimé à ce sujet lors d’une récente émis­sion en Espagne. 

Actuel consul­tant d’un joueur de golf, l’an­cien numéro 1 mondial a expliqué la manière dont il avait vécu sa rupture avec Carlos et ce que cela a eu comme consé­quences dans sa vie quotidienne.

Pas du tout aigri par la situa­tion, il a notam­ment été inter­rogé au sujet du compte Instagram de son ex‐poulain, compte qu’il a décidé de ne plus suivre. Et il s’est montré parfai­te­ment clair. 

« Je ne suis pas Carlos sur Instagram parce que j’ai besoin d’un peu de temps, de prendre du recul. Si j’ouvre Instagram, il appa­raît partout dans l’al­go­rithme », a expliqué l’Espagnol.

Des mots qui rassurent et qui confirment qu’il n’existe pas d’es­prit de vengeance entre les deux hommes. 

Publié le vendredi 6 mars 2026 à 10:46

