Après avoir admis qu’il compre­nait que certaines personnes puissent remettre en cause la place de numéro un mondial de son joueur, Carlos Alcaraz, alors que Novak Djokovic a été privé de deux tour­nois du Grands Chelem cette saison, Juan Carlos Ferrerro, au cours d’une très belle entrevue avec nos confrères de Puntodebreak, est cette fois revenu sur ses inquié­tudes concer­nant Carlos et son nouveau statut.

« Quand on atteint le succès très tôt, il y a toujours un risque de perdre cette moti­va­tion à conti­nuer à se battre, à se détendre un peu parce qu’on se voit au sommet. Se détendre peut vous amener à ne pas vous entraîner à 100%. En dehors de la piste, je m’in­quiète du fait que beau­coup de gens viennent le voir et lui disent à quel point il est bon, et qu’il ne sache pas quoi répondre. Ce sont des préoc­cu­pa­tions que je connais, cela arrive quand vous êtes une personne très connue et que vous avez réussi, ce sont des ques­tions diffi­ciles à gérer. Nous sommes très atten­tifs à lui, nous essayons de tout contrôler et de garder un œil sur lui. 2023 sera une année diffi­cile pour le tennis en raison du nombre de points qu’il doit défendre, mais il a large­ment le niveau pour réaliser une autre grande saison. »