Entraîneur du grand espoir espagnol, Carlos Alcaraz (17 ans), l’ancien numéro 1 mondial, Juan Carlos Ferrero, a accordé une interview à Tennis Majors. Interrogé sur le domination de Rafael Nadal et Novak Djokovic lors de cette saison 2020 malgré un arrêt des compétitions de plusieurs mois, Ferrero estime que la concurrence sera plus intense lors de la saison prochaine.

« Djokovic et Nadal nous ont montré cette année qu’ils ont toujours l’ambition et la santé pour se battre pour les titres les plus importants de notre sport. S’ils gagnent encore quelques titres du Grand Chelem, ce ne serait en aucun cas une surprise. Cependant, j’ai l’impression qu’en 2021, il y aura de plus en plus de favoris pour gagner les grands tournoi, mais Djokovic et Nadal seront là », a commenté le lauréat de Roland Garros 2003 qui pense que la tâche sera de plus en plus compliquée pour ces deux immenses champions.