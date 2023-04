Lorsque Juan Carlos Ferrero a décidé en 2018 de ne plus entraîner Alexander Zverev pour coacher un joueur de 15 ans en la personne de Carlos Alcaraz, le pari était évidem­ment risqué.

Mais l’an­cien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros a tout de suite été rassuré par l’en­tou­rage du prodige espa­gnol comme il l’a récem­ment expliqué dans sa dernière inter­view accordée à nos confrères de Tennis Majors.

« Ça n’a pas été une déci­sion si facile à prendre. Ça n’avait rien à voir avec la vie sur le circuit telle que je l’avais connue avec Sascha Zverev. Les jets privés et les grands hôtels. J’en ai parlé à ma femme, à ma famille. La famille de Carlos est, disons, une famille de tennis puisque son père a touché au profes­sion­na­lisme, ça m’a aidé à me projeter. Il habi­tait à une heure de chez moi et ça aussi, ça a faci­lité les choses. Enfin, son agent, Albert Molina, est quelqu’un que je connais depuis très long­temps et avec qui j’ai d’excellents rapports. Vu que c’était dans mes plans de prendre un joueur très tôt dans son évolu­tion, et vu tout ce que je viens de citer, ma famille m’a encou­ragé et j’ai dit OK. »