Juan Carlos Ferrero n’est jamais bien loin du monde du tennis depuis la fin de sa collaboration avec le prodige Carlos Alcaraz, qui avait surpris toute la planète tennis.
Depuis l’annonce de son retour sur le circuit en 2027, l’entraîneur espagnol multiplie les prises de parole. Cette fois, c’est auprès de nos confrères d’Eurosport Espagne qu’il s’est confié au cours d’une longue interview, abordant de nombreux sujets, notamment la place de numéro un mondial occupée par Alexander Zverev.
Une position que l’ancien entraîneur d’Alcaraz estime méritée, saluant le travail de longue haleine de l’Allemand et sa capacité à saisir sa chance en l’absence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je trouve que c’est mérité. C’est un joueur qui travaille depuis longtemps pour atteindre cet objectif. Il avait peut‐être un peu stagné dans son niveau de jeu et sa progression au cours des trois ou quatre dernières années. Mais depuis un an et demi, je pense qu’il en a pris conscience et qu’il a réellement cherché à faire évoluer son jeu pour franchir un cap. Il se trouve que Carlos et Jannik n’étaient pas présents et il a su saisir cette opportunité. Mais je pense que le fait d’avoir profité de cette occasion va lui donner davantage de confiance et de force mentale pour essayer désormais de rivaliser d’égal à égal avec eux » a déclaré Juan Carlos Ferrero.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 11:54