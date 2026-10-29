Juan Carlos Ferrero n’est jamais bien loin du monde du tennis depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec le prodige Carlos Alcaraz, qui avait surpris toute la planète tennis.

Depuis l’an­nonce de son retour sur le circuit en 2027, l’en­traî­neur espa­gnol multi­plie les prises de parole. Cette fois, c’est auprès de nos confrères d’Eurosport Espagne qu’il s’est confié au cours d’une longue inter­view, abor­dant de nombreux sujets, notam­ment la place de numéro un mondial occupée par Alexander Zverev.

Une posi­tion que l’an­cien entraî­neur d’Alcaraz estime méritée, saluant le travail de longue haleine de l’Allemand et sa capa­cité à saisir sa chance en l’ab­sence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je trouve que c’est mérité. C’est un joueur qui travaille depuis long­temps pour atteindre cet objectif. Il avait peut‐être un peu stagné dans son niveau de jeu et sa progres­sion au cours des trois ou quatre dernières années. Mais depuis un an et demi, je pense qu’il en a pris conscience et qu’il a réel­le­ment cherché à faire évoluer son jeu pour fran­chir un cap. Il se trouve que Carlos et Jannik n’étaient pas présents et il a su saisir cette oppor­tu­nité. Mais je pense que le fait d’avoir profité de cette occa­sion va lui donner davan­tage de confiance et de force mentale pour essayer désor­mais de riva­liser d’égal à égal avec eux » a déclaré Juan Carlos Ferrero.