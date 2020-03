Dans son entretien accordé à tennishead, Juan Carlos Ferrero se confie sur la jeune génération. L’ancien numéro 1 mondial estime d’abord que le Big 3 va encore dominer : « Les jeunes joueurs se rapprochent de plus en plus du niveau du Big 3 mais Federer, Nadal et Djokovic vont continuer à faire de belles choses pendant quelques années encore. »

L’Espagnol est ensuite interrogé sur qui pourrait constituer un futur Big 3 : « C’est difficile à dire. L’année dernière, dans le Top 10, seulement deux joueurs ont réussi à les battre dans les Grands Chelems : Stefanos Tsitsipas et Dominic Thiem. Le niveau de Dominic lors de l’Open d’Australie était incroyable, il était vraiment très proche de le gagner. Pour l’instant, Dominic est, avec Novak, le seul joueur capable de battre Nadal à Roland-Garros. »