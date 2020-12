Coach de Carlos Alcaraz, désigné par les joueurs comme la révélation de l’année lors des ATP Awards, Juan Carlos Ferrero « rêve » surement en secret d’un destin à la Rafael Nadal. L’ex-numéro 1 mondial est un entraineur très strict qui a des principes et qui n’y déroge pas. On a pu le constater avec sa brève collaboration avec Alexandre Zverev.

Dans une interview donnée au site Sportklub, l’Espagnol a donc expliqué comment il voyait l’évolution de son « poulain » : « Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons précisé une chose : il s’agit de Carlos Alcaras et les comparaisons ne sont pas les bienvenues. Il aime jouer de manière agressive et, comme je l’ai dit, il a la bonne mentalité, mais il doit encore progresser pour être comparé aux meilleurs du monde. Dans un premier temps s’il reste aussi « affamé » qu’il l’est maintenant et si la compétition se déroule normalement, je pense que Carlos peut effectivement atteindre le Top 50.« a affirmé Juan Carlos.

Selon son coach la clé est avant tout que son joueur comprenne que la vie en dehors du terrain conditionne souvent celle sur le court comme un certain Rafael Nadal : « Il est très important pour ce type de joueur de comprendre que ce qu’ils font en dehors du court affecte le tennis. Il regarde beaucoup le tennis, se repose et mange correctement. Bien sûr, vous devriez toujours faire de la place pour le plaisir et pour libérer votre esprit. Carlos sait maintenant comment le faire. Il a commencé à jouer au golf, adore le karting et jouer aux jeux vidéo avec d’autres à l’académie. C’est finalement un enfant modeste qui aime le sport »