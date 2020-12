L’ancien top 10, Wojtek Fibak, aujourd’hui 67 ans, a accordé une interview à Onet Sport et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il s’est lâché. Il n’y est pas aller de main morte avec ses anciens adversaires, les grands champions de son époque, en les comparant avec le Big 3 actuel.

« À mon époque, les dirigeants, Jimmy Connors, John McEnroe, Ivan Lendl, étaient plus égoïstes. C’était difficile de les amener à agir au profit des sponsors, du public ou pour des événements caritatifs. Aujourd’hui, c’est nettement plus facile car Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal sont des icônes du fair-play, mais aussi des ambassadeurs du tennis dévoués qui sont heureux de faire vulgariser leur sport. Par exemple, les matches de charité de Roger Federer avec Rafael Nadal en Afrique du Sud », a lâché l’ancien joueur polonais.

Seul Bjorn Borg a été épargné…

« À mon époque, seul Bjorn Borg était un exemple de fair-play et de gentleman hors du terrain. »