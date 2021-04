Les éloges se multi­plient autour du fina­liste à Miami, Hubert Hurkacz. Ce dernier se démarque par sa soli­dité, sa propreté, sa bonne qualité de dépla­ce­ments malgré sa taille. Il est joueur assez complet. L’ancien top 10, Wojtek Fibak, ne trouve pas de limite dans le jeu de son compatriote.

« Il est clair qu’il a déjà gagné de très bons joueurs, mais je pense que son poten­tiel est plus grand encore, au point de pouvoir gagner des gros tour­nois. Hurkacz est l’un des joueurs de tennis les plus talen­tueux du circuit et il pour­rait être dans le top 10, voire le top 5. Il le prouve. C’est un joueur complet, il n’a pas de point faible. Mon rêve est de le voir atteindre le top 5 ou, si possible, un clas­se­ment encore meilleur », a espéré Fibak dans un entre­tien accordé à l’ATP.