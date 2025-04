Privé de compé­ti­tion jusqu’au 4 mai prochain, Jannik Sinner fera son grand retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Rome (du 7 18 mai).

Si ses premiers matches sur terre battue sont très attendus, son capi­taine de Coupe Davis, Filippo Volandri, appel à la prudence même si l’ac­tuel numéro 1 mondial semble très motivé. Des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.

« La semaine dernière, je dînais avec Vagnozzi, et il m’a parlé d’un Sinner extrê­me­ment motivé, déjà concentré sur les rendez‐vous qui l’at­tendent et menta­le­ment très serein. Mais il ne faut pas oublier que pour un athlète l’adré­na­line de la compé­ti­tion est irrem­pla­çable, car rien ne peut repro­duire les condi­tions du match : et Jannik à son retour n’aura pas joué pendant trois mois. Alors, même s’il nous a habi­tués à des parcours phéno­mé­naux, ne nous atten­dons pas à des victoires en série tout de suite : ce ne serait pas humain. Certes, plus il jouera de matches, plus il se rappro­chera de sa forme idéale pour Paris. »