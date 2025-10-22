Cible de nombreuses critiques en Italie, dont certaines très viru­lentes, Jannik Sinner, qui a décidé de ne pas parti­ciper aux phases finales de la Coupe Davis alors qu’elles auront lieu dans son pays, à Bologne (du 18 au 23 novembre), a reçu le soutien de son capi­taine, Filippo Volandri. Des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.

« C’est une déci­sion qui, comme l’a égale­ment déclaré le président de la fédé­ra­tion italienne, Binaghi, fait mal, mais ce n’est ni la première ni la dernière fois que cela arrive. Cela arrive à tous les cham­pions. Zverev n’a pas joué la Coupe Davis pendant des années, Federer et Nadal non plus. Il y a des saisons qui vous amènent à la fin avec des éner­gies diffé­rentes. Nous sommes toujours en fin de saison, et pour Jannik, cette année a été très parti­cu­lière. Il a beau­coup dépensé, surtout menta­le­ment, pour­suit Volandri. Lors de la Coupe Davis de l’année dernière, il a puisé dans ses dernières réserves d’énergie. Il semble toujours maître de lui, mais je vous assure qu’il arrive à la fin épuisé. »