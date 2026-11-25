Si Jannik Sinner ne parti­cipe pas cette semaine à la Coupe Davis à Bologne, il reste au cœur de nombreuses discus­sions, notam­ment depuis qu’il a pris la déci­sion de se faire opérer du genou droit.

Lors d’une inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport, le capi­taine de l’équipe d’Italie triple tentante du titre, Filippo Volandri, a expliqué que même absent, son meilleur élément restait en contact avec ses compatriotes.

Q. Depuis qu’il est absent, nous avons eu plusieurs témoi­gnages de sa proxi­mité avec les autres. Flavio a raconté qu’il lui avait écrit « je t’aime » quand il l’a vu pleurer à Vienne.

« Mais il le faisait déjà avant. Peut‐être qu’on en parle plus cette année. Moi aussi, je lui ai écrit, mais il y a déjà plusieurs mois. Il m’avait répondu : « Filippo, ne t’inquiète pas, je revien­drai avec mon cœur ». Il est comme ça. Il a sa façon d’être, avec son cœur. Il le fait à sa manière, mais il l’a toujours fait. »