Si Jannik Sinner ne participe pas cette semaine à la Coupe Davis à Bologne, il reste au cœur de nombreuses discussions, notamment depuis qu’il a pris la décision de se faire opérer du genou droit.
Lors d’une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le capitaine de l’équipe d’Italie triple tentante du titre, Filippo Volandri, a expliqué que même absent, son meilleur élément restait en contact avec ses compatriotes.
Q. Depuis qu’il est absent, nous avons eu plusieurs témoignages de sa proximité avec les autres. Flavio a raconté qu’il lui avait écrit « je t’aime » quand il l’a vu pleurer à Vienne. « Mais il le faisait déjà avant. Peut‐être qu’on en parle plus cette année. Moi aussi, je lui ai écrit, mais il y a déjà plusieurs mois. Il m’avait répondu : « Filippo, ne t’inquiète pas, je reviendrai avec mon cœur ». Il est comme ça. Il a sa façon d’être, avec son cœur. Il le fait à sa manière, mais il l’a toujours fait. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.