Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Interrogé par la Repubblica, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a livré son ressenti sur cette très mauvaise nouvelle.

Volandri a @SportRepubblica : “Sono sorpreso dal forfait di #Sinner fino a fine stagione ? Si e no. A Montecarlo si è alle­nato con Cobolli e con due ragazzi dell’accademia di Piatti e sembrava tutto filasse liscio. Evidentemente Jannik deve aver alzato l’intensità e si vede che non ha retto. Forse non è ancora del tutto a posto il ginoc­chio, forse è a corto di alle­na­mento. Se questa è la situa­zione i tempi sono lunghi : conos­cendo Jannik e il suo team sono certo che prima prefe­ris­cano raggiun­gere il 100% della condi­zione.Sinner tornerà più forte di prima” — Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 7, 2026

« Suis‐je surpris par le forfait de Sinner jusqu’à la fin de la saison ? Oui et non. À Monte‐Carlo, il s’est entraîné avec Cobolli et deux jeunes de l’académie de Piatti, et tout semblait se dérouler sans accroc. De toute évidence, Jannik a dû augmenter l’intensité et on voit bien qu’il n’a pas tenu le coup. Peut‐être que son genou n’est pas encore tout à fait remis, peut‐être manque‐t‐il d’entraînement. Si telle est la situa­tion, cela prendra du temps : connais­sant Jannik et son équipe, je suis certain qu’ils préfèrent d’abord retrouver 100 % de leur condi­tion physique. Sinner reviendra plus fort qu’avant »