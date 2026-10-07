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Filippo Volandri, capi­taine italien : « Jannik Sinner s’est entraîné avec Flavio Cobolli et deux jeunes de l’académie de Piatti, et tout semblait se dérouler sans accroc »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Interrogé par la Repubblica, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a livré son ressenti sur cette très mauvaise nouvelle. 

« Suis‐je surpris par le forfait de Sinner jusqu’à la fin de la saison ? Oui et non. À Monte‐Carlo, il s’est entraîné avec Cobolli et deux jeunes de l’académie de Piatti, et tout semblait se dérouler sans accroc. De toute évidence, Jannik a dû augmenter l’intensité et on voit bien qu’il n’a pas tenu le coup. Peut‐être que son genou n’est pas encore tout à fait remis, peut‐être manque‐t‐il d’entraînement. Si telle est la situa­tion, cela prendra du temps : connais­sant Jannik et son équipe, je suis certain qu’ils préfèrent d’abord retrouver 100 % de leur condi­tion physique. Sinner reviendra plus fort qu’avant »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 13:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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