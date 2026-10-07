Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou. »
Interrogé par la Repubblica, le capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a livré son ressenti sur cette très mauvaise nouvelle.
Volandri a @SportRepubblica : “Sono sorpreso dal forfait di #Sinner fino a fine stagione ? Si e no. A Montecarlo si è allenato con Cobolli e con due ragazzi dell’accademia di Piatti e sembrava tutto filasse liscio. Evidentemente Jannik deve aver alzato l’intensità e si vede che non ha retto. Forse non è ancora del tutto a posto il ginocchio, forse è a corto di allenamento. Se questa è la situazione i tempi sono lunghi : conoscendo Jannik e il suo team sono certo che prima preferiscano raggiungere il 100% della condizione.Sinner tornerà più forte di prima”— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) October 7, 2026
« Suis‐je surpris par le forfait de Sinner jusqu’à la fin de la saison ? Oui et non. À Monte‐Carlo, il s’est entraîné avec Cobolli et deux jeunes de l’académie de Piatti, et tout semblait se dérouler sans accroc. De toute évidence, Jannik a dû augmenter l’intensité et on voit bien qu’il n’a pas tenu le coup. Peut‐être que son genou n’est pas encore tout à fait remis, peut‐être manque‐t‐il d’entraînement. Si telle est la situation, cela prendra du temps : connaissant Jannik et son équipe, je suis certain qu’ils préfèrent d’abord retrouver 100 % de leur condition physique. Sinner reviendra plus fort qu’avant »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 13:42