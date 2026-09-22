Mais quand Jannik Sinner reprendra‐t‐il la compétition ?
C’est la question que tout le monde se pose sur le circuit, alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier.
Dans des propos relayés par OA Sport, le capitaine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a donné des nouvelles de son compatriote.
« Jannik s’entraîne déjà depuis une dizaine de jours, en augmentant progressivement l’intensité de ses efforts. Il a été à l’arrêt pendant près de cinquante jours et c’est aussi pour cette raison que les charges d’entraînement ont augmenté progressivement. D’après ce que j’ai entendu, il s’entraîne et se porte bien, et il pourrait être aussi compétitif que d’habitude, comme après son arrêt lié à l’affaire du clostebol, allant même au‐delà de ses propres attentes »
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 16:58