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Filippo Volandri, capi­taine italien, sur Jannik Sinner : « D’après ce que j’ai entendu, il s’en­traîne, se porte bien et pour­rait être aussi compé­titif que d’habitude »

Par
Baptiste Mulatier
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Mais quand Jannik Sinner reprendra‐t‐il la compétition ? 

C’est la ques­tion que tout le monde se pose sur le circuit, alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier. 

Dans des propos relayés par OA Sport, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a donné des nouvelles de son compatriote. 

« Jannik s’entraîne déjà depuis une dizaine de jours, en augmen­tant progres­si­ve­ment l’intensité de ses efforts. Il a été à l’arrêt pendant près de cinquante jours et c’est aussi pour cette raison que les charges d’entraînement ont augmenté progres­si­ve­ment. D’après ce que j’ai entendu, il s’entraîne et se porte bien, et il pour­rait être aussi compé­titif que d’habitude, comme après son arrêt lié à l’affaire du clos­tebol, allant même au‐delà de ses propres attentes »

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 16:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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