Mais quand Jannik Sinner reprendra‐t‐il la compétition ?

C’est la ques­tion que tout le monde se pose sur le circuit, alors que le numéro 1 mondial n’a plus joué depuis son titre à Wimbledon le 12 juillet dernier.

Dans des propos relayés par OA Sport, le capi­taine de l’équipe d’Italie de Coupe Davis, Filippo Volandri, a donné des nouvelles de son compatriote.

« Jannik s’entraîne déjà depuis une dizaine de jours, en augmen­tant progres­si­ve­ment l’intensité de ses efforts. Il a été à l’arrêt pendant près de cinquante jours et c’est aussi pour cette raison que les charges d’entraînement ont augmenté progres­si­ve­ment. D’après ce que j’ai entendu, il s’entraîne et se porte bien, et il pour­rait être aussi compé­titif que d’habitude, comme après son arrêt lié à l’affaire du clos­tebol, allant même au‐delà de ses propres attentes »