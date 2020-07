Filippo Volandri, l’ancien numéro 25 mondial et actuel directeur technique du secteur masculin de la Fédération italienne de tennis, a expliqué comment Federer, en particulier, a provoqué un changement dans les schémas de service sur le circuit grâce à son analyse des probabilités, dans une interview accordée à LiveTennis.it : « Roger Federer est un joueur qui sert sur le coup droit, surtout côté égalité, pour sortir l’adversaire. Il ne choisit pas ce coup parce qu’il pense que son adversaire a un coup droit modeste mais parce qu’il est conscient que 80 % des retours reviendront au milieu du terrain. Cela lui permet d’anticiper où la balle ira le plus souvent, alors il se tourne pour anticiper le coup droit et chercher le coin découvert. Cela semble trivial mais, en fait, il y a une étude approfondie derrière cela. »