Dans les colonnes du Figaro, Arthur Fils a expliqué clai­re­ment ce qu’il pouvait attendre de l’ar­rivée d’un ténor dans l’uni­vers du coaching : Goran Ivanisevic. On peut vrai­ment louer l’au­dace du trico­lore qui sort des sentiers battus notam­ment en mettant en place un team composé de tech­ni­ciens étrangers.

« Goran connaît très bien mon autre entraî­neur, Ivan Cinkus, a glissé Fils. La connexion a donc été assez facile. Nous avons décidé de tenter le coup. Pour l’instant, ça fonc­tionne plutôt bien. Pendant le match (ndlr : contre Lehecka), il m’a donné quelques conseils pour m’améliorer. Je les ai suivis et ça a marché. Je suis jeune et j’ai beau­coup d’ambition : depuis tout petit, je veux être l’un des meilleurs joueurs de tennis et faire de mon mieux pour remporter de grands titres, des tour­nois du Grand Chelem, si possible. J’espère donc qu’il m’aidera. Mon objectif est d’être plus régu­lier : tout le monde sait que je suis l’un des meilleurs quand je joue bien, mais je dois être l’un des meilleurs même quand je joue mal. »