Dans les colonnes du Figaro, Arthur Fils a expliqué clairement ce qu’il pouvait attendre de l’arrivée d’un ténor dans l’univers du coaching : Goran Ivanisevic. On peut vraiment louer l’audace du tricolore qui sort des sentiers battus notamment en mettant en place un team composé de techniciens étrangers.
« Goran connaît très bien mon autre entraîneur, Ivan Cinkus, a glissé Fils. La connexion a donc été assez facile. Nous avons décidé de tenter le coup. Pour l’instant, ça fonctionne plutôt bien. Pendant le match (ndlr : contre Lehecka), il m’a donné quelques conseils pour m’améliorer. Je les ai suivis et ça a marché. Je suis jeune et j’ai beaucoup d’ambition : depuis tout petit, je veux être l’un des meilleurs joueurs de tennis et faire de mon mieux pour remporter de grands titres, des tournois du Grand Chelem, si possible. J’espère donc qu’il m’aidera. Mon objectif est d’être plus régulier : tout le monde sait que je suis l’un des meilleurs quand je joue bien, mais je dois être l’un des meilleurs même quand je joue mal. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 11:22