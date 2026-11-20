Arthur Fils a tiré un trait sur une saison 2026 excep­tion­nelle, conclue par un beau duel face au numéro un mondial, Alexander Zverev, jeudi à Turin.

Invité à dresser le bilan de son année et à évoquer ses ambi­tions pour la saison prochaine, le Français a confié à nos confrères de L’Équipe son envie de repré­senter la France en Coupe Davis en 2027. Une pers­pec­tive qui l’en­thou­siasme d’au­tant plus qu’il évolue­rait sous les ordres du nouveau capi­taine des Bleus, Gaël Monfils, qu’il consi­dère comme un grand frère.

« Je suis très heureux que Gaël Monfils soit capi­taine. C’est un très bon ami. Comme je l’ai déjà dit, il est comme un grand frère. C’était un peu mon idole de jeunesse. Donc, très content de pouvoir jouer à ses côtés. Il va me coacher. Ça va être cool. Je vais essayer de jouer au maximum. Je pense que la première rencontre, c’est en février. Je vais essayer de faire ça. Après, ça va dépendre aussi, bien sûr, de la program­ma­tion, d’où il faut aller, ce n’est jamais facile. On ne sait jamais en avance. Mais j’es­père pouvoir jouer à la Coupe Davis. J’espère qu’il me sélec­tion­nera. » a déclaré le numéro six mondial.















