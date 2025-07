Fabio Fognini avait prévenu tout le monde que son magni­fique duel face à Carlos Alcaraz au premier tour de Wimbledon pouvait être le dernier match de sa carrière.

Et l’Italien n’a pas mis long­temps à prendre sa déci­sion puis­qu’il a annoncé ce mercredi, à 38 ans, la fin offi­ciel de sa très belle carrière.

Ancien 9e joueur mondial, vain­queur de neuf trophées, dont le Masters 1000 de Monte‐Carlos, son plus beau, le natif de Sanremo a égale­ment remporté huit titres en double dont l’Open d’Australie en 2015. Il restera aussi l’un des rares à avoir remporté un match face à Rafael Nadal alors qu’il était mené deux sets à rien, lors de l’édi­tion 2015 de l’US Open.

𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎 20 𝑎𝑛𝑛𝑖 ✨



🏆 In singo­lare ha conqui­stato 9 titoli ATP, di cui un Masters 1000 vinto a Monte‐Carlo, arri­vando fino al gradino n.9 del ranking

🏆🏆 In doppio ha vinto 7 trofei ATP e un Australian Open, raggiun­gendo il n°7 della clas­si­fica… pic.twitter.com/NmzVYB7Cko — FITP (@federtennis) July 9, 2025

Un joueur emblé­ma­tique de ces 20 dernières années tire donc sa révé­rence et nulle doute qu’il va beau­coup manquer à un circuit de plus en plus asep­tisé et de moins en moins authentique.