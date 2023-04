Clap de fin ! Holger Rune et Patrik Mouratoglou ont mis un terme à leur colla­bo­ra­tion, débutée en octobre, qui aura fina­le­ment duré plus long­temps que prévue. Avec l’en­traî­neur fran­çais à ses côtés, le Danois aura remporté le plus beau titre de sa jeune carrière, le Masters 1000 de Paris‐Bercy, en battant notam­ment Novak Djokovic en finale.

« Holger ! Nous avons réussi notre mission et avons fini par vivre une incroyable aven­ture de 6 mois, dépas­sant notre plan original de 3 mois. Ce fut un plaisir de partager ce voyage avec toi. Ton énergie et ton enthou­siasme l’ont rendu encore plus spécial. Je n’ai aucun doute que ton bel avenir réserve des choses incroyables. Je reste ton plus grand fan et je garde un œil sur toi avec l’équipe de la Mouratoglou Academy », a écrit l’en­traî­neur fran­çais sur ses réseaux sociaux, qui reste le coach de Simona Halep, toujours absente depuis sa suspen­sion pour dopage.

Auteur d’un début de saison mitigé, Holger Rune sera lui toujours entraîné par Lars Christensen et accom­pagné par sa maman, Aneke.

Le 8e mondial se tourne donc vers la terre battue sans Patrick Mouratoglou.