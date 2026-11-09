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Fin de match très tendue entre deux joueurs du top 100 : « Je le connais depuis long­temps, il a toujours été comme ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que la plupart des joueurs du top 100 sont en Europe pour la tournée en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (65e mondial) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (98e) ont eux enchaîné les Challengers sur terre battue en Amérique du Sud.

Ils se sont d’ailleurs affrontés en finale à Costa do Sauipe au Brésil, au cours d’un match visi­ble­ment très chaud.

Après sa victoire en deux sets (6−2, 7–5), Ugo Carabelli a chambré le public et son adver­saire a refusé de lui serrer la main.

« C’est toujours diffi­cile de jouer ici contre le public brési­lien. J’avais déjà joué une finale à Campinas contre Monteiro et j’avais perdu. La vérité, c’est qu’ils te rendent fou. Mais bon, c’est super compré­hen­sible, ce serait pareil si c’était l’in­verse. Seyboth Wild ? Il est comme ça, il a toujours été comme ça, donc ça ne me dérange pas, je le connais depuis petit », a réagi Ugo Carabelli lors de l’interview sur le court après le match.

Ce n’est en effet pas la première fois que Thiago Seyboth Wild se retrouve impliqué dans ce genre d’histoire. 

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 13:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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