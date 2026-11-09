Alors que la plupart des joueurs du top 100 sont en Europe pour la tournée en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (65e mondial) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (98e) ont eux enchaîné les Challengers sur terre battue en Amérique du Sud.
Ils se sont d’ailleurs affrontés en finale à Costa do Sauipe au Brésil, au cours d’un match visiblement très chaud.
Après sa victoire en deux sets (6−2, 7–5), Ugo Carabelli a chambré le public et son adversaire a refusé de lui serrer la main.
« C’est toujours difficile de jouer ici contre le public brésilien. J’avais déjà joué une finale à Campinas contre Monteiro et j’avais perdu. La vérité, c’est qu’ils te rendent fou. Mais bon, c’est super compréhensible, ce serait pareil si c’était l’inverse. Seyboth Wild ? Il est comme ça, il a toujours été comme ça, donc ça ne me dérange pas, je le connais depuis petit », a réagi Ugo Carabelli lors de l’interview sur le court après le match.
Ce n’est en effet pas la première fois que Thiago Seyboth Wild se retrouve impliqué dans ce genre d’histoire.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.