Alors que la plupart des joueurs du top 100 sont en Europe pour la tournée en indoor, l’Argentin Camilo Ugo Carabelli (65e mondial) et le Brésilien Thiago Seyboth Wild (98e) ont eux enchaîné les Challengers sur terre battue en Amérique du Sud.

Ils se sont d’ailleurs affrontés en finale à Costa do Sauipe au Brésil, au cours d’un match visi­ble­ment très chaud.

Après sa victoire en deux sets (6−2, 7–5), Ugo Carabelli a chambré le public et son adver­saire a refusé de lui serrer la main.

« C’est toujours diffi­cile de jouer ici contre le public brési­lien. J’avais déjà joué une finale à Campinas contre Monteiro et j’avais perdu. La vérité, c’est qu’ils te rendent fou. Mais bon, c’est super compré­hen­sible, ce serait pareil si c’était l’in­verse. Seyboth Wild ? Il est comme ça, il a toujours été comme ça, donc ça ne me dérange pas, je le connais depuis petit », a réagi Ugo Carabelli lors de l’interview sur le court après le match.

Las decla­ra­ciones de Camilo Ugo Carabelli sobre lo suce­dido :



🗣 « Siempre es difícil jugar acá contra ellos. Yo ya había jugado una final en Campinas con Monteiro y perdí. La verdad que te vuelven loco ».



​🗣 « Pero bueno, es súper enten­dible, lo mismo pasaría si fuera al revés.… https://t.co/1zIFItn9Bz — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 8, 2026

Ce n’est en effet pas la première fois que Thiago Seyboth Wild se retrouve impliqué dans ce genre d’histoire.