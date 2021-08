Après Roger Federer et Dominic Thiem, au tour de Rafael Nadal de mettre un terme à sa saison ! Le Majorquin, touché au pied gauche, a indiqué la terrible nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« Honnêtement, je souffre beau­coup plus que je ne devrais avec mon pied depuis un an et je dois prendre un peu de temps », a regretté l’homme aux 20 Grands Chelems.

La bataille tant espérée entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer à l’US Open n’aura donc pas lieu.

Rafael Nadal termine sa saison avec deux titres à Barcelone et Rome, une demi‐finale à Roland‐Garros et trois quarts de finale à l’Open d’Australie, Monte‐Carlo et Madrid.