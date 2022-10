Auteur d’un nouvel abandon ce jeudi sur le Challenger de Brest, son 11e depuis août 2020, Benoît Paire a publié ce vendredi un message sur son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles. Bloqué au niveau du dos, il pour­rait mettre un terme à sa saison calvaire, lui qui est actuel­le­ment classé à la 177e place mondiale.

« Je me suis blessé hier pendant mon match alors que je menais 6⁄ 5 au premier set .. je peux plus bouger depuis hier soir je vais passer des examens pour voir si c est un lumbago ou une hernie discale en fonc­tion du résultat je verrai si j’arrête ma saison.. Cette semaine a été très posi­tive et malgré la bles­sure j’ai retrouvé l’envie de jouer et de me battre sur un court de tennis et c est le plus impor­tant pour moi.. Merci pour le soutien ici à Brest l’ambiance était incroyable, j’ai envie de revenir à mon meilleur niveau et je vais faire les efforts!!! MERCIII et j’espère à très vite. »