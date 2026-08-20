Accueil ATP

Fin d’une disette depuis Roland‐Garros pour Moïse Kouame !

Par
Baptiste Mulatier
-
126

Battu trois fois en trois matchs en juillet, Moïse Kouame a remporté son premier match depuis Roland‐Garros. 

Le grand espoir du tennis fran­çais a battu le Brésilien Felipe Meligeni Alves (567e mondial, 117e en 2025) au premier tour du Challenger de Cancun (6−1, 6–4).

Aujourd’hui 214e mondial, à 17 ans, Kouame affron­tera l’Argentin Roman Andres Burruchaga (61e mondial) en huitièmes de finale. 

Moïse Kouame reprend sa marche en avant. 

Publié le jeudi 20 août 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥