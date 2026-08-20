Battu trois fois en trois matchs en juillet, Moïse Kouame a remporté son premier match depuis Roland‐Garros.

Le grand espoir du tennis fran­çais a battu le Brésilien Felipe Meligeni Alves (567e mondial, 117e en 2025) au premier tour du Challenger de Cancun (6−1, 6–4).

Aujourd’hui 214e mondial, à 17 ans, Kouame affron­tera l’Argentin Roman Andres Burruchaga (61e mondial) en huitièmes de finale.

Qu’il est solide Moise Kouame 🇫🇷 quand même, très bonne victoire sur Meligeni 🇧🇷 ex top 120, 6–1 6–4



Faut finir fort la saison pic.twitter.com/JaGCD9Y8Zw — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) August 20, 2026

Moïse Kouame reprend sa marche en avant.