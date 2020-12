Comme le souligne Punto de Break ce lundi, pour la première fois depuis 2003, Roger Federer et Rafael Nadal n’ont pas remporté le moindre Masters 1000 en 2020. Depuis 17 ans, l’un de ces deux monstres remportait au moins un tournoi de ce type. Cette année totalement inédite en raison de la pandémie mondial explique évidemment cela. Seuls trois Masters 1000 ont été joués : Cincinnati (Déplacé à New York), Rome et Paris. Les deux premiers remportés par Novak Djokovic, l’autre par Daniil Medvedev.

Tous les autres ont été annulés c’est-à-dire Indian-Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Toronto et Shanghaï.