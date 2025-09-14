AccueilATPFlavia Pennetta, épouse de Fabio Fognini : "Il faut d'abord 'tuer' le...
Flavia Pennetta, épouse de Fabio Fognini : « Il faut d’abord ‘tuer’ le joueur et renaître en tant que coach. Ce n’est pas facile »

Ancienne 6e joueuse mondiale, lauréate de l’US Open en 2015, Flavia Pennetta a accordé une inter­view à la Gazzetta dello Sport dans laquelle elle s’ex­prime sur les futurs projets de son mari, Fabio Fognini, retraité des courts depuis juillet dernier. 

« Si je le vois devenir un grand coach ? Oui. Mais je pense qu’il a encore besoin d’un peu de temps pour prendre du recul et comprendre s’il veut vrai­ment s’en­gager dans cette voie. Ce n’est pas facile, il faut d’abord ‘tuer’ le joueur et renaître en tant que coach : la dyna­mique change complètement. »

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 15:23

