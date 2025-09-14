Ancienne 6e joueuse mondiale, lauréate de l’US Open en 2015, Flavia Pennetta a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport dans laquelle elle s’exprime sur les futurs projets de son mari, Fabio Fognini, retraité des courts depuis juillet dernier.
« Si je le vois devenir un grand coach ? Oui. Mais je pense qu’il a encore besoin d’un peu de temps pour prendre du recul et comprendre s’il veut vraiment s’engager dans cette voie. Ce n’est pas facile, il faut d’abord ‘tuer’ le joueur et renaître en tant que coach : la dynamique change complètement. »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 15:23