L’ancienne championne italienne a bien voulu évoquer le pourquoi et le comment de la suprématie italienne, c’est aussi lié à une éducation très précise.
« La participation de Jannik aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 ? Le calendrier tennistique est jalonné d’événements importants chaque année, mais je pense qu’il peut tout à fait envisager de participer à une compétition aussi prestigieuse, à l’instar d’autres grands champions comme Djokovic, Nadal et Federer. Jannik est quelqu’un de sérieux, il sait ce qu’il veut et il vient d’une famille formidable. C’est un trait commun si je pense aux origines familiales de Musetti, Paolini, Flavio Cobolli et si je les compare à celles de ma génération »
Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 11:20