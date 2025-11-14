AccueilATPFlavia Pennetta : "Jannik est quelqu'un de sérieux, il sait ce qu'il...
Flavia Pennetta : « Jannik est quel­qu’un de sérieux, il sait ce qu’il veut et il vient d’une famille formi­dable. C’est un trait commun si je pense aux origines fami­liales de Musetti, Paolini, Cobolli »

Jean Muller
Par Jean Muller

L’ancienne cham­pionne italienne a bien voulu évoquer le pour­quoi et le comment de la supré­matie italienne, c’est aussi lié à une éduca­tion très précise.

« La parti­ci­pa­tion de Jannik aux Jeux olym­piques de Los Angeles en 2028 ? Le calen­drier tennis­tique est jalonné d’évé­ne­ments impor­tants chaque année, mais je pense qu’il peut tout à fait envi­sager de parti­ciper à une compé­ti­tion aussi pres­ti­gieuse, à l’instar d’autres grands cham­pions comme Djokovic, Nadal et Federer. Jannik est quel­qu’un de sérieux, il sait ce qu’il veut et il vient d’une famille formi­dable. C’est un trait commun si je pense aux origines fami­liales de Musetti, Paolini, Flavio Cobolli et si je les compare à celles de ma géné­ra­tion »

Publié le vendredi 14 novembre 2025 à 11:20

