S’il occupe aujourd’hui le 22e rang mondial, Flavio Cobolli voit encore un monde d’écart entre lui et son compa­triote Jannik Sinner, actuel numéro 2 mondial. C’est en tout cas ce qu’il a reconnu dans des propos relayés par Ubitennis.

« Dans la vie, il faut aussi être un peu réaliste. On essaie, je travaille tous les jours pour arriver là où il est, mais je recon­nais qu’il est actuel­le­ment très loin de moi », a déclaré l’Italien de 23 ans qui a égale­ment raconté sa prépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz lors de cette inter­saison.