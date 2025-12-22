S’il occupe aujourd’hui le 22e rang mondial, Flavio Cobolli voit encore un monde d’écart entre lui et son compatriote Jannik Sinner, actuel numéro 2 mondial. C’est en tout cas ce qu’il a reconnu dans des propos relayés par Ubitennis.
« Dans la vie, il faut aussi être un peu réaliste. On essaie, je travaille tous les jours pour arriver là où il est, mais je reconnais qu’il est actuellement très loin de moi », a déclaré l’Italien de 23 ans qui a également raconté sa préparation avec Carlos Alcaraz lors de cette intersaison.
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 10:27