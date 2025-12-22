AccueilATPFlavio Cobolli, 22e mondial, à propos de Jannik Sinner : "Dans la...
Flavio Cobolli, 22e mondial, à propos de Jannik Sinner : « Dans la vie, il faut être un peu réaliste. Je recon­nais qu’il est actuel­le­ment très loin de moi »

S’il occupe aujourd’hui le 22e rang mondial, Flavio Cobolli voit encore un monde d’écart entre lui et son compa­triote Jannik Sinner, actuel numéro 2 mondial. C’est en tout cas ce qu’il a reconnu dans des propos relayés par Ubitennis.

« Dans la vie, il faut aussi être un peu réaliste. On essaie, je travaille tous les jours pour arriver là où il est, mais je recon­nais qu’il est actuel­le­ment très loin de moi », a déclaré l’Italien de 23 ans qui a égale­ment raconté sa prépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz lors de cette inter­saison.

Publié le lundi 22 décembre 2025 à 10:27

