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Flavio Cobolli, 6e mondial : « C’est le meilleur entraî­neur du monde. J’ai été sur le point de lui envoyer un message, mais je n’ai jamais réussi à le faire »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport à quelques jours du début des ATP Finals, Flavio Cobolli a révélé avoir rêvé de s’adjuger les services de Juan Carlos Ferrero comme entraîneur.

« On s’était toujours dit que si Juan Carlos deve­nait dispo­nible, on essaie­rait de le contacter. J’ai moi‐même été sur le point de lui envoyer un message, mais je n’ai jamais réussi à l’envoyer. Juan Carlos Ferrero est le meilleur entraî­neur du monde. Lui demander de m’entraîner me semblait être quelque chose d’énorme, de trop grand, réservé à d’autres… Il est comme Ancelotti ou Guardiola. Il fait toujours progresser son joueur », a souligné le 6e mondial.

C’est fina­le­ment Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en inté­grant dans son équipe l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003, libre depuis sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 09:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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