Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport à quelques jours du début des ATP Finals, Flavio Cobolli a révélé avoir rêvé de s’adjuger les services de Juan Carlos Ferrero comme entraîneur.

« On s’était toujours dit que si Juan Carlos deve­nait dispo­nible, on essaie­rait de le contacter. J’ai moi‐même été sur le point de lui envoyer un message, mais je n’ai jamais réussi à l’envoyer. Juan Carlos Ferrero est le meilleur entraî­neur du monde. Lui demander de m’entraîner me semblait être quelque chose d’énorme, de trop grand, réservé à d’autres… Il est comme Ancelotti ou Guardiola. Il fait toujours progresser son joueur », a souligné le 6e mondial.

C’est fina­le­ment Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en inté­grant dans son équipe l’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003, libre depuis sa sépa­ra­tion surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.