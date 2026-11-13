Lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport à quelques jours du début des ATP Finals, Flavio Cobolli a révélé avoir rêvé de s’adjuger les services de Juan Carlos Ferrero comme entraîneur.
« On s’était toujours dit que si Juan Carlos devenait disponible, on essaierait de le contacter. J’ai moi‐même été sur le point de lui envoyer un message, mais je n’ai jamais réussi à l’envoyer. Juan Carlos Ferrero est le meilleur entraîneur du monde. Lui demander de m’entraîner me semblait être quelque chose d’énorme, de trop grand, réservé à d’autres… Il est comme Ancelotti ou Guardiola. Il fait toujours progresser son joueur », a souligné le 6e mondial.
C’est finalement Ben Shelton qui a réalisé le gros coup en intégrant dans son équipe l’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003, libre depuis sa séparation surprise avec Carlos Alcaraz en décembre dernier.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.