La Laver Cup s’est conclue hier soir après la victoire d’Alexander Zverev face à Learner Tien, permettant à la Team Europe de remporter la 9ᵉ édition de la compétition.
Le temps d’un week‐end, la Laver Cup est aussi l’occasion pour les joueurs de chaque équipe de se retrouver et de partager de bons moments tous ensemble.
La bonne ambiance était notamment au beau fixe du côté européen.
Lors d’une interview accordée à BBC Sport après la remise du trophée, Flavio Cobolli, toujours aussi chambreur, s’est exprimé avec humour au sujet de Carlos Alcaraz, après avoir remarqué un « like » de l’Espagnol sur l’une de ses publications Instagram.
« J’espère qu’il n’a pas liké à cause de ma mère, j’espère que c’était pour moi », a lancé l’Italien sur le ton de l’humour.
En effet, on peut apercevoir dans la vidéo un « like » de Carlos Alcaraz sur une publication de Flavio Cobolli datant de 2017. Une petite attention qui n’a évidemment pas échappé au jeune Italien.
On retrouvera d’ailleurs les deux protagonistes cette semaine sur le circuit. Carlos Alcaraz sera engagé du côté de Tokyo, tandis que Flavio Cobolli prendra part au tournoi de Pékin.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 10:15