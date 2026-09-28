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Flavio Cobolli chambre Carlos Alcaraz : « J’espère qu’il n’a pas aimé à cause de ma mère, et que c’était pour moi »

Par
Henri Touchard
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La Laver Cup s’est conclue hier soir après la victoire d’Alexander Zverev face à Learner Tien, permet­tant à la Team Europe de remporter la 9ᵉ édition de la compétition.

Le temps d’un week‐end, la Laver Cup est aussi l’occasion pour les joueurs de chaque équipe de se retrouver et de partager de bons moments tous ensemble.

La bonne ambiance était notam­ment au beau fixe du côté européen.

Lors d’une inter­view accordée à BBC Sport après la remise du trophée, Flavio Cobolli, toujours aussi cham­breur, s’est exprimé avec humour au sujet de Carlos Alcaraz, après avoir remarqué un « like » de l’Espagnol sur l’une de ses publi­ca­tions Instagram.

« J’espère qu’il n’a pas liké à cause de ma mère, j’espère que c’était pour moi », a lancé l’Italien sur le ton de l’humour.

En effet, on peut aper­ce­voir dans la vidéo un « like » de Carlos Alcaraz sur une publi­ca­tion de Flavio Cobolli datant de 2017. Une petite atten­tion qui n’a évidem­ment pas échappé au jeune Italien.

On retrou­vera d’ailleurs les deux prota­go­nistes cette semaine sur le circuit. Carlos Alcaraz sera engagé du côté de Tokyo, tandis que Flavio Cobolli prendra part au tournoi de Pékin.

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 10:15

A propos de l’auteur

Henri Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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