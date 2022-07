Le joueur italien a donné une inter­view à nos confrères d’OA Sport. Actuellement 137e au clas­se­ment ATP, Flavio est un fan de Djokovic et il n’hé­site pas à la défendre. Interrogé au sujet de sa présence à l’US Open, Flavio insiste plus sur les consé­quences en termes d’image de son absence.

« Je ne sais pas vrai­ment comment on doit se comporter, mais je pense que voir le joueur le plus fort de l’his­toire sortir du top 20 à la fin de l’année n’est pas bon pour le tennis et cela va certai­ne­ment peser sur nous tous. À mon avis, c’est une bonne chose de le laisser jouer en Amérique car c’est aussi grâce à lui que les tour­nois sont très suivis. »