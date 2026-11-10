Après Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial avec le plus faible bilan de l’histoire face au top 10 mondial (3 victoires pour 9 défaites), c’est au tour de Flavio Cobolli d’être rattrapé par la patrouille des chiffres.
En effet, l’Italien, finaliste de Roland‐Garros et actuel 6e joueur mondial, est en passe de terminer la saison en tant que premier joueur faisant partie des 10 premiers mondiaux à avoir perdu plus de points qu’il n’en a gagné (49,5 % de points remportés sur l’ensemble de la saison). Une grande première pour un joueur aussi bien classé depuis que ce type de statistiques est disponible.
Une donnée qui a visiblement surpris notre confrère espagnol, José Moron.
« Il y a une statistique concernant Cobolli, avant sa participation aux Finales ATP, qui m’a complètement glacé. En cette année 2026, il a remporté 49,8 % des points qu’il a disputés. Autrement dit : il a PERDU plus de points qu’il n’en a gagnés. C’est le premier joueur du Top 10, depuis que les statistiques existent (1991), à afficher un tel bilan négatif en termes de points marqués. C’est surprenant et choquant pour quelqu’un qui a terminé n° 6 au classement. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 18:08