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Flavio Cobolli, l’in­trus du Top 10 ? « Il y a un chiffre choquant à son sujet. Une grande première depuis que les statis­tiques existent »

Par
Thomas S
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Après Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial avec le plus faible bilan de l’his­toire face au top 10 mondial (3 victoires pour 9 défaites), c’est au tour de Flavio Cobolli d’être rattrapé par la patrouille des chiffres. 

En effet, l’Italien, fina­liste de Roland‐Garros et actuel 6e joueur mondial, est en passe de terminer la saison en tant que premier joueur faisant partie des 10 premiers mondiaux à avoir perdu plus de points qu’il n’en a gagné (49,5 % de points remportés sur l’en­semble de la saison). Une grande première pour un joueur aussi bien classé depuis que ce type de statis­tiques est disponible. 

Une donnée qui a visi­ble­ment surpris notre confrère espa­gnol, José Moron.

« Il y a une statis­tique concer­nant Cobolli, avant sa parti­ci­pa­tion aux Finales ATP, qui m’a complè­te­ment glacé. En cette année 2026, il a remporté 49,8 % des points qu’il a disputés. Autrement dit : il a PERDU plus de points qu’il n’en a gagnés. C’est le premier joueur du Top 10, depuis que les statis­tiques existent (1991), à affi­cher un tel bilan négatif en termes de points marqués. C’est surpre­nant et choquant pour quelqu’un qui a terminé n° 6 au classement. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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