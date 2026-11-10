Après Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial avec le plus faible bilan de l’his­toire face au top 10 mondial (3 victoires pour 9 défaites), c’est au tour de Flavio Cobolli d’être rattrapé par la patrouille des chiffres.

En effet, l’Italien, fina­liste de Roland‐Garros et actuel 6e joueur mondial, est en passe de terminer la saison en tant que premier joueur faisant partie des 10 premiers mondiaux à avoir perdu plus de points qu’il n’en a gagné (49,5 % de points remportés sur l’en­semble de la saison). Une grande première pour un joueur aussi bien classé depuis que ce type de statis­tiques est disponible.

Yep, this is nuts. Flavio Cobolli is likely to finish the season as the first top‐tenner who lost more points than he won (since 1991, when these stats are avai­lable) pic.twitter.com/8cthodB6xY — Jeff Sackmann (@tennisabstract) November 10, 2026

Une donnée qui a visi­ble­ment surpris notre confrère espa­gnol, José Moron.

Hay un dato de Cobolli, antes de parti­cipar en las ATP Finals, que me ha dejado comple­ta­mente frío.



En este 2026 ha ganado el 49,8% de los puntos que ha jugado.



Es decir : Ha PERDIDO más puntos de los que ha ganado.



Es el primer Top 10 desde que se tienen datos (1991) en acabar… pic.twitter.com/akvk6vIDay — José Morón (@jmgmoron) November 10, 2026

« Il y a une statis­tique concer­nant Cobolli, avant sa parti­ci­pa­tion aux Finales ATP, qui m’a complè­te­ment glacé. En cette année 2026, il a remporté 49,8 % des points qu’il a disputés. Autrement dit : il a PERDU plus de points qu’il n’en a gagnés. C’est le premier joueur du Top 10, depuis que les statis­tiques existent (1991), à affi­cher un tel bilan négatif en termes de points marqués. C’est surpre­nant et choquant pour quelqu’un qui a terminé n° 6 au classement. »