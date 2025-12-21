Présent depuis plusieurs jours à Murcie, dans le sud de l’Espagne, où il s’en­traîne avec Carlos Alcaraz en guise de prépa­ra­tion pour la saison prochaine, Flavio Cobolli s’est briè­ve­ment exprimé sur son expé­rience aux côtés du numéro 1 mondial dans des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.

« Les deux heures d’en­traî­ne­ment avec Alcaraz semblent durer 20 minutes, alors que celles passées avec d’autres joueurs semblent durer deux heures. Il me donne évidem­ment beau­coup de conseils et même s’il ne me dit rien, j’apprends. »