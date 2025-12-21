Présent depuis plusieurs jours à Murcie, dans le sud de l’Espagne, où il s’entraîne avec Carlos Alcaraz en guise de préparation pour la saison prochaine, Flavio Cobolli s’est brièvement exprimé sur son expérience aux côtés du numéro 1 mondial dans des propos rapportés par nos confrères d’Ubitennis.
« Les deux heures d’entraînement avec Alcaraz semblent durer 20 minutes, alors que celles passées avec d’autres joueurs semblent durer deux heures. Il me donne évidemment beaucoup de conseils et même s’il ne me dit rien, j’apprends. »
Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 14:14