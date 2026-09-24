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Flavio Cobolli, qui s’est récem­ment entraîné avec Jannik Sinner : « C’est l’une des personnes qui m’ap­prend le plus. Je suis toujours partant quand il s’agit de m’en­traîner avec lui »

Par
Thomas S
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Sélectionné au sein de la Team Europe pour la 9e édition de la Laver Cup, Flavio Cobolli est présent à Londres avec tous ses coéqui­piers et adver­saire où il a parti­cipé à la journée des médias ce jeudi. 

Et l’ac­tuel 7e joueur mondial a notam­ment été inter­rogé sur sa présence aux côtés de Jannik Sinner lors d’un entraî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo il y a quelques jours. Et visi­ble­ment, cela s’est très bien passé. 

« On a beau­coup plai­santé, c’était vrai­ment sympa de le retrouver sur le court. Chaque fois que j’en ai l’oc­ca­sion, j’es­saie de profiter au maximum des heures où on joue ensemble. C’est l’une des personnes qui m’ap­prend le plus, je suis toujours partant quand il s’agit de m’en­traîner avec lui. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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