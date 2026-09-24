Sélectionné au sein de la Team Europe pour la 9e édition de la Laver Cup, Flavio Cobolli est présent à Londres avec tous ses coéqui­piers et adver­saire où il a parti­cipé à la journée des médias ce jeudi.

Et l’ac­tuel 7e joueur mondial a notam­ment été inter­rogé sur sa présence aux côtés de Jannik Sinner lors d’un entraî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo il y a quelques jours. Et visi­ble­ment, cela s’est très bien passé.

Flavio Cobolli on traning with Jannik Sinner recently 🤝🏻❤️



« We joked around a lot, it was really nice to find him again on the court. Everytime I have the occa­sion I try to get the most out of the hours we play toge­ther. He’s one of the people who teaches me the most, I am… pic.twitter.com/IDavsGamsn — jannik sinner files (@jannik_files) September 24, 2026

« On a beau­coup plai­santé, c’était vrai­ment sympa de le retrouver sur le court. Chaque fois que j’en ai l’oc­ca­sion, j’es­saie de profiter au maximum des heures où on joue ensemble. C’est l’une des personnes qui m’ap­prend le plus, je suis toujours partant quand il s’agit de m’en­traîner avec lui. »