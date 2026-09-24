Sélectionné au sein de la Team Europe pour la 9e édition de la Laver Cup, Flavio Cobolli est présent à Londres avec tous ses coéquipiers et adversaire où il a participé à la journée des médias ce jeudi.
Et l’actuel 7e joueur mondial a notamment été interrogé sur sa présence aux côtés de Jannik Sinner lors d’un entraînement du côté de Monte‐Carlo il y a quelques jours. Et visiblement, cela s’est très bien passé.
Flavio Cobolli on traning with Jannik Sinner recently 🤝🏻❤️— jannik sinner files (@jannik_files) September 24, 2026
« We joked around a lot, it was really nice to find him again on the court. Everytime I have the occasion I try to get the most out of the hours we play together. He’s one of the people who teaches me the most, I am… pic.twitter.com/IDavsGamsn
« On a beaucoup plaisanté, c’était vraiment sympa de le retrouver sur le court. Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’essaie de profiter au maximum des heures où on joue ensemble. C’est l’une des personnes qui m’apprend le plus, je suis toujours partant quand il s’agit de m’entraîner avec lui. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 17:17