Troisième joueur italien au clas­se­ment ATP derrière Jannik Sinner (numéro 1 mondial) et Lorenzo Musetti (9e), Flavio Cobolli est devenu l’un des joueurs réfé­rence du circuit, lui qui a récem­ment remporté le plus grand titre de sa carrière, sur l’ATP 500 d’Acapulco.

Interrogé sur la domi­na­tion de son compa­triote, récem­ment titré sur les Masters 1000 d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo, l’ac­tuel 16e joueur mondial a expliqué que la présence de Sinner était à la fois une force et une pres­sion pour les joueurs de pays.

Dopo #Musetti anche Flavio #Cobolli si esprime sull’ef­fetto #Sinner (a Eurosport Germania)



« Ho letto l’in­ter­vista in cui Lorenzo diceva che questo ci toglie un po’ di pres­sione perché, con Jannik, abbiamo qual­cuno che vince un torneo quasi ogni setti­mana. È vero. Ma c’è anche un… pic.twitter.com/p6mjivJGgO — Matteo Zorzoli (@teozorzoli) April 16, 2026

« J’ai lu l’in­ter­view dans laquelle Lorenzo disait que cela nous enle­vait un peu de pres­sion car, avec Jannik, nous avons quel­qu’un qui remporte un tournoi presque chaque semaine. C’est vrai. Mais il y a aussi un autre aspect : de nos jours, atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem est souvent consi­déré comme la norme en Italie. Mais bien sûr, tout le monde a vu que l’Italie a remporté la Coupe Davis trois fois de suite et que j’ai remporté le titre à Acapulco. Mais que ce soit clair : nous sommes très heureux de cette situa­tion et de ces succès. C’est fantas­tique que les choses se passent ainsi. »