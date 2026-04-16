Troisième joueur italien au classement ATP derrière Jannik Sinner (numéro 1 mondial) et Lorenzo Musetti (9e), Flavio Cobolli est devenu l’un des joueurs référence du circuit, lui qui a récemment remporté le plus grand titre de sa carrière, sur l’ATP 500 d’Acapulco.
Interrogé sur la domination de son compatriote, récemment titré sur les Masters 1000 d’Indian Wells, de Miami et de Monte‐Carlo, l’actuel 16e joueur mondial a expliqué que la présence de Sinner était à la fois une force et une pression pour les joueurs de pays.
Dopo #Musetti anche Flavio #Cobolli si esprime sull’effetto #Sinner (a Eurosport Germania)— Matteo Zorzoli (@teozorzoli) April 16, 2026
« Ho letto l’intervista in cui Lorenzo diceva che questo ci toglie un po’ di pressione perché, con Jannik, abbiamo qualcuno che vince un torneo quasi ogni settimana. È vero. Ma c’è anche un… pic.twitter.com/p6mjivJGgO
« J’ai lu l’interview dans laquelle Lorenzo disait que cela nous enlevait un peu de pression car, avec Jannik, nous avons quelqu’un qui remporte un tournoi presque chaque semaine. C’est vrai. Mais il y a aussi un autre aspect : de nos jours, atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem est souvent considéré comme la norme en Italie. Mais bien sûr, tout le monde a vu que l’Italie a remporté la Coupe Davis trois fois de suite et que j’ai remporté le titre à Acapulco. Mais que ce soit clair : nous sommes très heureux de cette situation et de ces succès. C’est fantastique que les choses se passent ainsi. »
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 18:20