À nouveau membre de la Team Europe pour la nouvelle édition de la Laver Cup, qui se tiendra à Londres du 25 au 27 septembre, Flavio Cobolli est revenu sur sa finale à Roland‐Garros.

Pour sa première finale de Grand Chelem, l’Italien avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev.

« Je n’aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir obtenir un tel résultat et je suis vrai­ment fier de moi. Pour moi, ce n’est pas fini, ce n’est que le début », a déclaré l’ac­tuel 7e joueur mondial.