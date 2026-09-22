À nouveau membre de la Team Europe pour la nouvelle édition de la Laver Cup, qui se tiendra à Londres du 25 au 27 septembre, Flavio Cobolli est revenu sur sa finale à Roland‐Garros.
Pour sa première finale de Grand Chelem, l’Italien avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev.
« Je n’aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir obtenir un tel résultat et je suis vraiment fier de moi. Pour moi, ce n’est pas fini, ce n’est que le début », a déclaré l’actuel 7e joueur mondial.
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 15:29
A propos de l’auteur
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.