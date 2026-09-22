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Flavio Cobolli très honnête : « Je n’au­rais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir obtenir ce résultat à Roland‐Garros »

Par
Baptiste Mulatier
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À nouveau membre de la Team Europe pour la nouvelle édition de la Laver Cup, qui se tiendra à Londres du 25 au 27 septembre, Flavio Cobolli est revenu sur sa finale à Roland‐Garros. 

Pour sa première finale de Grand Chelem, l’Italien avait été battu en cinq sets par Alexander Zverev. 

« Je n’aurais jamais imaginé de toute ma vie pouvoir obtenir un tel résultat et je suis vrai­ment fier de moi. Pour moi, ce n’est pas fini, ce n’est que le début », a déclaré l’ac­tuel 7e joueur mondial. 

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 15:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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