Ancien 44e mondial et aujourd’hui commen­ta­teur, Flavio Saretta a été invité par Betway à donner son avis dans la course au GOAT. Il a choisi Novak Djokovic en utili­sant des argu­ments qui risquent de faire tiquer certains obser­va­teurs et fans de Roger Federer en particulier.

« Je pense que Djokovic est un meilleur joueur. Je pense qu’il a le génie de Federer, avec la force mentale et physique de Nadal. J’aime vrai­ment la façon dont il se sort de situa­tions diffi­ciles. C’est un gars gigan­tesque qui a joué avec les fans contre lui depuis qu’il est arrivé, donc je pense qu’il est encore plus grand », a consi­déré le Brésilien.