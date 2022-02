Ancien 36e joueur mondial et désor­mais consul­tant, le Français Florent Serra a réagi à sa manière à la fin de carrière de Juan Martin Del Potro dans le podcast Court n°1 sur RMC Sport.

« Il a un Grand Chelem, il a du Masters 1000, il a des titres. En termes d’émo­tion et de jeu je préfère Del Potro, mais en termes d’homme je préfère Marin Cilic. Mais il y a deux clans sur Del Potro. Moi je le trouve très hautain, quand tu le croises, jamais « bonjour »… il y a vrai­ment deux clans. Il y a un clan où il y a des joueurs qui vont te dire : ‘il est méga sympa, il parle toujours’. Il est surtout très respecté des joueurs du top 10 donc je pense que sa sympa­thie est ressentie par une partie des meilleurs joueurs, mais une autre partie le trouve très hautain et moi je le trouve assez hautain quand je le croise. Je me suis entraîné une ou deux fois avec lui, je l’ai aussi joué et pareil, pas un mot, ni rien. Après je lui demande pas d’être sympa avec tout le monde. Tu es aux vestiaires, tu lui tiens la porte, même pas un « merci », voilà. Mais ce sont des petits détails, ce n’est pas grave mais c’est ce que j’ai ressenti. »