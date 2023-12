Ancien 36e joueur mondial (deux titres) et désor­mais consul­tant pour RMC Sport, le Français Florent Serra, inter­rogé sur le retour de Rafael Nadal et la possi­bi­lité de le voir remporter un 15e Roland‐Garros en juin prochain, ne s’est pas montré très optimiste.

« Je ne pense qu’il soit capable de soulever une 15e fois le trophée à Roland‐Garros. À part les images qu’on a tous vues où il met de l’in­ten­sité, je pense qu’une absence d’un an face à tous ces joueurs qui ont joué toute l’année où le tennis va encore plus vite (…) Il va falloir faire un enchaî­ne­ment excep­tionnel, prendre de la confiance et du temps de jeu tout cela sans être tête de série, sans te protéger sur les premiers tours. À 37 ans, cela me paraît un peu compliqué d’aller gagner Roland‐Garros, pour tout vous dire (…) Pour moi, il y a moins de 10% de chance de le voir remporter Roland‐Garros, voire en dessous. »