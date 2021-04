À 33 ans, Fabio Fognini se rapproche petit à petit de la fin de sa carrière. Lorsqu’il a commencé, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic étaient déjà là. Et lors­qu’il se reti­rera, il est fort probable qu’au moins l’un des trois, notam­ment le Serbe qui a le même âge, soit encore là. Dans une inter­view accordée au média espa­gnol AS, l’Italien explique comment il vit cette situa­tion à la fois diffi­cile et magique.

« Les jeunes joueurs auront beau­coup de chance de jouer un jour sans ces trois (Federer, Nadal et Djokovic), que j’ai dû affronter dès le début. Quand j’at­tei­gnais la deuxième semaine d’un Grand Chelem j’étais déjà heureux, comme s’il s’agis­sait d’une demi‐finale ou d’une finale, car à partir de là, c’était à mon tour de jouer contre l’un d’entre eux, ou Murray, Del Potro, Wawrinka … La bonne chose a été de riva­liser avec eux et de vivre cette époque avec les meilleurs de l’his­toire. La mauvaise, c’était qu’il fallait réaliser des choses extra­or­di­naires pour remporter des des titres », a confié un Fabio Fognini très sincère.