Le live Instagram entre Novak Djokovic et Fabio Fognini a donné lieu à quelques pépites. Le Serbe et l’Italien ont été interrogés sur le joueur qu’ils souhaitaient entraîner. Le numéro 1 mondial a alors répondu : « Tu serais certainement l’un des joueurs que j’aimerais entraîner. » Un duo Djokovic / Fognini ? L’Italien s’est alors mis à chanter « Serbie ! Serbie ! Serbie ! » pour le remercier. Le natif de Belgrade a expliqué son choix : « Je pense que tu es l’un des joueurs les plus talentueux que j’ai jamais vu et contre qui j’ai joué. Je pense que ton équipe et tes entraîneurs font déjà du très bon travail, mais je sens que je peux y contribuer un peu plus (rire). »

Novak Djokovic a ensuite demandé à Fabio Fognini quel joueur il souhaiterait entraîner. Sa réponse : « Kyrgios ! » Le numéro 1 mondial n’est pas surpris : « Kyrgios, je le savais ! » Le Djoker a ensuite fait quelques confessions : « J’aimerais probablement être coach de Félix Auger-Aliassime. J’aimerais l’entraîner parce que c’est un gars formidable, très talentueux avec une éthique fantastique. Shapovalov aussi est un gars super, Tsitsipas également. »