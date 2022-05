Interrogé par Eurosport Italie sur son compa­triote Jannik Sinner après s’être incliné face à lui au deuxième tour, Fabio Fognini n’a pas hésité à affirmer qu’il repré­sen­tait l’avenir du tennis aux côtés de l’Espagnol Carlos Alcaraz. Le vétéran en a égale­ment profité pour lui glisser quelques précieux conseils.

« Alcaraz et Sinner sont l’avenir de notre sport. Jannik a raison de cher­cher des varia­tions dans son jeu. Il est très fort quand il vous presse et joue avec un grand rythme, mais les adver­saires vont comprendre comment jouer contre lui et alors ce sera diffi­cile pour lui. Aujourd’hui, il fait des erreurs en essayant de varier mais il doit le faire, c’est impor­tant qu’il le fasse. »