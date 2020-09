le 6 septembre dernier, Fabio Fognini annonçait la sortie de son premier livre autobiographique intitulé « Warning, ma vie entre les lignes ». Seulement disponible en italien pour le moment, le journaliste transalpin Enrico Maria Riva a traduit quelques extraits croustillants du bouquin. Fognini évoque notamment le cas d’Andy Murray avec qui le courant n’est jamais vraiment passé.

« Quand nous sommes sur le court, nous nous méprisons »

« Andy Murray était arrogant depuis son plus jeune âge. Un mec qui fait des lobs, des amorties et des coups rusés conçus juste pour se moquer de vous », a d’abord écrit le natif de San Remo avant d’en rajouter une couche : « Murray et moi ne nous sommes jamais entendus. Nous sommes deux têtes brûlées et nous perdons notre sang-froid assez rapidement. Quand nous sommes sur le court, nous nous méprisons. » Voilà qui est dit même si la réponse du Britannique ne devrait pas tarder.